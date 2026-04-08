El Gobierno evalúa la situación en Medio Oriente para confirmar si Milei viaja a Israel en dos semanas

En la Casa Rosada aseguran que la visita del Presidente prevista para el 20 de abril no está confirmada porque no hay garantías de seguridad en medio de la tensión entre Estados Unidos e Irán.
 
PolíticaHace 7 horasPrensaPrensa
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La Casa Rosada mantiene en duda el viaje de Javier Milei a Israel y sigue de cerca la evolución del conflicto en Medio Oriente antes de avanzar con una confirmación. En Balcarce 50 sostienen que la visita prevista para el 20 de abril “no está confirmada” y reconocen que, ante la escalada de tensiones entre Estados Unidos, Israel e Irán, no tienen por ahora garantías de que estén dadas las condiciones para concretarla.

En el Gobierno sostienen que la intención del Presidente es mantener el compromiso con Israel y asistir ante cualquier escenario que lo permita. Cerca del mandatario explican que no quiere dar una señal de repliegue en uno de los frentes centrales de su alineamiento internacional, pero reconocen que la decisión final dependerá del análisis de riesgo y de las garantías que puedan ofrecer las autoridades israelíes.

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