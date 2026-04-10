Javier Milei viajará a Israel para participar del Día de la Independencia

El presidente Javier Milei confirmó este jueves su viaje a Israel para participar de los actos por el Día de la Independencia, que se celebrarán del 19 al 22 de abril. Será su tercera visita oficial al país, donde también fue invitado el mandatario estadounidense Donald Trump, aunque su presencia dependerá de la evolución del conflicto en Medio Oriente.

El líder libertario ratificó la noticia a través de su cuenta de X, tras compartir la información de la Agencia Judía de Noticias (AJN). Será su viaje número 38 desde que asumió la presidencia y el objetivo es presenciar la ceremonia de encendido de antorchas que, en esta oportunidad, se celebrará el 21 de abril.

Esta será la tercera visita oficial de Milei a Israel desde su asunción en diciembre de 2023, tras las realizadas en febrero de 2024 y en junio de 2025. Cabe recordar, que durante el segundo viaje, Milei había anunciado ante el Parlamento israelí que Argentina trasladaría su embajada en Israel a Jerusalén en 2026, cumpliendo así una promesa de campaña. La sede diplomática del país suramericano se encuentra actualmente en la ciudad de Herzliya, en las afueras de Tel Aviv.

El mandatario libertario se posicionó en todo momento como un férreo aliado de Israel, junto a Estados Unidos, apuntados como sus dos socios principales en materia de política exterior. Además, había declarado a Irán como “enemigo” de la Argentina, definió a Israel como “el bastión de Occidente”, y se mostró orgulloso de ser “el presidente más sionista del mundo”.