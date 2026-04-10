La Justicia levantó el secreto fiscal y bancario de Manuel Adorni

Según consignó La Nación, el fiscal argumentó que el objetivo del pedido era "verificar el origen" del dinero investigado para compararlo con "la información proveniente de las declaraciones juradas". Además, pidió que el levantamiento del secreto bancario, financiero y fiscal también se aplique sobre las mujeres que figuran como prestamistas del jefe de Gabinete.

Adorni afronta denuncias públicas por la adquisición de inmuebles en el barrio de Caballito y en un exclusivo country de Exaltación de la Cruz. Asimismo, la Justicia y la opinión pública pusieron el foco en sus traslados a Punta del Este en aeronaves privadas y el uso del avión oficial por parte de su esposa.

En este marco, la escribana del funcionario, Adriana Nechevenko, habló por primera vez antes de presentarse en Comodoro Py y, como punto central, reconoció que existieron visitas a Casa Rosada para realizar las transacciones con el Jefe de Gabinete. Según indican en el expediente, hubo siete visitas entre 2024 y 2025.

Puntualmente, la causa recae en investigar el origen de los fondos para concretar ese tipo de operaciones. En ese sentido, Nechevenko contó que en ningún momento se le pasó por la cabeza consultar por esa cuestión ya que conoce al funcionarios hace 25 años, desde cuando trabajaban juntos en el sector privado: "Para mí es Manu".

Un dato nuevo que introdujo la mujer tiene que ver con que fue ella misma quien presentó a sus prestamistas. En ese sentido, explicó que Adorni es hijo de una de las prestamistas, por lo que la señora accedió a la operación y se llegó a un mejor acuerdo por ser conocido.

Nechevenko contó que Adorni se mudó de Caballito por cuestiones personales, aunque reveló que las transacciones de compraventa de propiedades son recientes: "En los 15 años anteriores a su llegada al gobierno no había hecho ninguna operación, se dio todo junto".