FATE advirtió que no podrá pagar indemnizaciones si el conflicto se extiende

El fallo ordenó a la empresa cumplir con el convenio firmado con el Sutna en mayo de 2025 mediante el cual FATE se comprometía a no efectuar despidos hasta el 30 de junio de 2026 a cambio de recibir beneficios en el pago de los aportes y contribuciones a la seguridad social.

"La ocupación y bloqueo del establecimiento, vulnera la demanda de abstención propia del régimen de conciliación obligatoria, obstruye la negociación de buena fe y agrava aún más la situación económica de la compañía, comprometiendo incluso las perspectivas de abono futuro de las compensaciones derivadas de las desvinculaciones ya comunicadas del personal actualmente en nómina: 256 trabajadores", consta en el acta de la última audiencia por conciliación a la que accedió Ámbito.

Según la compañía, el 70% de los afectados por el cierre ya firmó su desvinculación y cobró la indemnización que establece la Ley de Contrato del Trabajo (LCT) sancionada en 1974. De esta manera, según FATE, no se podría reabrir la empresa y operar con normalidad debido a la falta de personal especializado.