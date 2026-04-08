FATE advirtió que no podrá pagar indemnizaciones si el conflicto se extiende

FATE advirtió que no podrá pagar las indemnizaciones de los 256 trabajadores que todavía no firmaron la desvinculación si continúa la ocupación de la fábrica en San Fernando. Tampoco quiere pagar los sueldos hasta mitad de este año y apelará el fallo de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo que la obliga a abonarlos.
El fallo ordenó a la empresa cumplir con el convenio firmado con el Sutna en mayo de 2025 mediante el cual FATE se comprometía a no efectuar despidos hasta el 30 de junio de 2026 a cambio de recibir beneficios en el pago de los aportes y contribuciones a la seguridad social.
"La ocupación y bloqueo del establecimiento, vulnera la demanda de abstención propia del régimen de conciliación obligatoria, obstruye la negociación de buena fe y agrava aún más la situación económica de la compañía, comprometiendo incluso las perspectivas de abono futuro de las compensaciones derivadas de las desvinculaciones ya comunicadas del personal actualmente en nómina: 256 trabajadores", consta en el acta de la última audiencia por conciliación a la que accedió Ámbito.
Según la compañía, el 70% de los afectados por el cierre ya firmó su desvinculación y cobró la indemnización que establece la Ley de Contrato del Trabajo (LCT) sancionada en 1974. De esta manera, según FATE, no se podría reabrir la empresa y operar con normalidad debido a la falta de personal especializado.
"Un total de 644 empleados, entre los que se cuentan numerosos directivos del SUTNA, se han desvinculado en los términos del art. 241 de la LCT", señaló la empresa.