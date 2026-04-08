Javier Milei se reunirá con Nahuel Gallo

El presidente Javier Milei mantendrá este miércoles por la tarde una reunión en la Casa Rosada con el gendarme Nahuel Gallo, en lo que será el primer encuentro entre ambos desde su regreso al país, luego de haber permanecido 448 días detenido en Venezuela. La audiencia está prevista para las 16.30 y, según fuentes oficiales, podrían participar también otros funcionarios del Ejecutivo.

La reunión llega poco más de un mes después de la liberación de Gallo, cuyo caso se convirtió en uno de los episodios diplomáticos más sensibles para el Gobierno en su vínculo con el régimen de Nicolás Maduro. Desde Balcarce 50 señalan que se aguardó este tiempo para que el efectivo pudiera reencontrarse con su familia y atravesar los primeros días de readaptación tras su regreso a la Argentina.