La Justicia citó a cuatro mujeres que le prestaron dólares a Manuel Adorni

El fiscal Gerardo Pollicita convocó a las cuatro mujeres que le habrían otorgado hipotecas privadas al jefe de Gabinete para la compra de dos inmuebles en Caballito.
 
 
 
PolíticaHace 13 horasPrensaPrensa
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La Justicia avanzó en la investigación sobre las operaciones inmobiliarias del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y convocó a declarar a las cuatro mujeres que le habrían otorgado préstamos en dólares mediante hipotecas privadas para concretar la compra de dos propiedades en Caballito.

La medida fue dispuesta por el fiscal Gerardo Pollicita y alcanza, por un lado, a Claudia Sbabo y Beatriz Viegas, vinculadas a la adquisición del departamento de la calle Miró, donde actualmente reside Adorni. Por otro, también fueron citadas Graciela Isabel Molina y Victoria María José Cancio, quienes aparecen en la operación sobre otro inmueble ubicado en la calle Asamblea, en el mismo barrio porteño.

Según trascendió, Sbabo y Viegas deberán presentarse a declarar el jueves 9, mientras que Molina y Cancio fueron convocadas para el lunes 13.

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