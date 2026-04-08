Continúa la obra de hormigonado en la Av. YPF del barrio Mosconi

El Plan de Recuperación de Calles que lleva adelante la Municipalidad tiene como objetivo mejorar la circulación vehicular en la ciudad, tanto en el macrocentro como en los barrios. En este marco, uno de los frentes de obra actuales se ubica en el barrio Gral. Mosconi, en la zona norte de la ciudad, donde se desarrollan tareas de hormigonado.

Allí, la Secretaría de Obras Públicas avanza con la obra de hormigonado en la Avenida YPF en la intersección con la calle Dr. Alderete. Se trata de un sector de la calzada que se encontraba dañado y en el que se dificultaba el tránsito vehicular.

Se solicita a los conductores respetar el tiempo de fraguado, que será de aproximadamente 20 días hasta su habilitación.

Recientemente, similares acciones se ejecutaron en la avenida YPF, esquina San Millán y Cnel. Forrest, donde la calzada se encontraba deteriorada y dificultando la normal circulación vehicular.