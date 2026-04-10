El lunes 13, miércoles 15 y viernes 17 de 9.30 a 12.30, estará en Mosconi, en el CIC de Bicentenario y en Villa Lavalle, respectivamente. Los vecinos que asistan podrán realizar el 100% del trámite de renovación y otras gestiones. La atención es por orden de llegada.
Instalan nueva luminaria en la plaza Güemes
LocalesHace 15 horasprensa
La Municipalidad colocó 72 nuevas LEDs que brindarán mayor seguridad y una mejor visibilidad en una de las plazas más transitadas de la ciudad. Similares acciones se llevaron a cabo en el perímetro de la Legislatura, en las calles Rivadavia y Leguizamón.
En el marco del Plan de Alumbrado Público y de Recuperación de Plazas y Espacios Verdes, la Municipalidad realiza, además de tareas de mantenimiento y limpieza, mejoras en la iluminación.
En esta ocasión, en la plaza Güemes se colocaron 72 nuevas luminarias LED que brindarán mayor cobertura lumínica y más seguridad para quienes transiten por el lugar.
Similares acciones se efectuaron en el perímetro de la Legislatura, precisamente en las calles Rivadavia y Leguizamón.
Entre las diversas ventajas que poseen las luces LED se encuentran: un menor consumo de energía, mayor vida útil, luz más brillante y uniforme, cuidado del medio ambiente al no poseer mercurio y no emanan calor, entre otras.
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Debido a ello, la atención al público se verá interrumpida a partir de las 21, reanudándose el sábado 11, a las 8 horas.