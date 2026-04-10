Instalan nueva luminaria en la plaza Güemes

En el marco del Plan de Alumbrado Público y de Recuperación de Plazas y Espacios Verdes, la Municipalidad realiza, además de tareas de mantenimiento y limpieza, mejoras en la iluminación.

En esta ocasión, en la plaza Güemes se colocaron 72 nuevas luminarias LED que brindarán mayor cobertura lumínica y más seguridad para quienes transiten por el lugar.

Similares acciones se efectuaron en el perímetro de la Legislatura, precisamente en las calles Rivadavia y Leguizamón.

Entre las diversas ventajas que poseen las luces LED se encuentran: un menor consumo de energía, mayor vida útil, luz más brillante y uniforme, cuidado del medio ambiente al no poseer mercurio y no emanan calor, entre otras.