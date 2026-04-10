El Móvil de Licencias estará presente la semana que viene en tres barrios

La Municipalidad de Salta continúa acercando servicios a distintos puntos de la ciudad para facilitar a los vecinos la realización de sus trámites, como lo viene haciendo desde el inicio de la gestión.

En esta ocasión, el Móvil de Licencias continúa brindando atención en distintos barrios de la ciudad. Atenderá el lunes, miércoles y viernes de 9.30 a 12.30. en los siguientes lugares:

Lunes 13 de abril: Centro vecinal de Mosconi

Miércoles 15 de abril: CIC de Bicentenario

Viernes 17 de abril: Centro vecinal de Villa Lavalle

La atención será por orden de llegada. Los interesados podrán consultar los requisitos de cada trámite en el siguiente link: https://municipalidadsalta.gob.ar/tramites/licencia-de-conducir/

Quienes asistan podrán realizar el 100% del trámite de renovación y gran parte del de la primera licencia.

A través de este móvil, los salteños además podrán:

Iniciar el trámite con la impresión o presentación del comprobante de Cenat -pago de impuesto nacional -, certificados de no deudor alimentario y de no infractor de la ley electoral

Tendrán la posibilidad de realizar los exámenes para detectar impedimentos en la visión y audición y psicológicos, por los médicos quienes llenarán el formulario

Realizar la carga del FUT (Formulario de trámite)

Se recuerda que, en la renovación se pagarán los años a renovar y se imprimirá el comprobante para retirar la licencia en el CEL Santa Fe 545.

Si no es un trámite de renovación solo restará realizar los exámenes teóricos y prácticos, pero ya obtendrán un turno fijado.