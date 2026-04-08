Un alumno de 13 años llevó un revolver casero a un colegio en Entre Ríos

Un niño de 13 años llevó un arma de fabricación casera a la escuela N°109 Carlos Daniel Vila de La Paz en Entre Ríos y encendió las alarmas no solo de los alumnos, sino también de todo el personal docente. Pero, ante la rápida intervención de las autoridades, no hubo heridos.

Las autoridades del establecimiento detectaron el artefacto denominado arma tipo tumbera. Pero lograron que ningún integrante de la comunidad educativa resultara herido. Esto se da en el contexto donde hubo otros casos similares, uno de ellos terminó con un niño fallecido.