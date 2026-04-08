Un alumno de 13 años llevó un revolver casero a un colegio en Entre Ríos

Un niño de 13 años llevó un arma de fabricación casera a la escuela N°109 Carlos Daniel Vila de La Paz en Entre Ríos y encendió las alarmas no solo de los alumnos, sino también de todo el personal docente. Pero, ante la rápida intervención de las autoridades, no hubo heridos.
Las autoridades del establecimiento detectaron el artefacto denominado arma tipo tumbera. Pero lograron que ningún integrante de la comunidad educativa resultara herido. Esto se da en el contexto donde hubo otros casos similares, uno de ellos terminó con un niño fallecido.
El comisario Matías Dominici, jefe de Operaciones de la Departamental La Paz, explicó que la alerta fue emitida desde la propia rectora. Desde ese aviso, un equipo capacitado se dirigió al lugar para evaluar la gravedad del caso.
La Unidad Fiscal de turno dispuso el secuestro formal del arma casera y se requirió la participación de la Defensoría Oficial para continuar con el procedimiento cuando se involucran menores de edad y situaciones de riesgo.
El menor fue identificado y se encuentra con sus padres. En paralelo, intervinieron los organismos de protección correspondientes para asegurar la protección de los derechos del niño involucrado.