EEUU deja de ser miembro de la OMS a partir de hoy

Estados Unidos abandonará la Organización Mundial de la Salud (OMS) este jueves, cumpliendo la decisión anunciada por Donald Trump al inicio de su presidencia. La medida, que implica el pago pendiente de u$s260 millones en tasas, genera alarma entre expertos sanitarios por sus posibles efectos sobre la salud estadounidense y la cooperación global.

La salida de se produce pese a que la ley estadounidense obliga a Washington a pagar todas las tasas pendientes antes de retirarse. El presidente Trump había anticipado desde 2025 que su país abandonaría la OMS, cumpliendo con el requisito de notificación con un año de antelación.

Expertos en salud global instaron al gobierno estadounidense a reconsiderar la decisión. El director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, dijo recientemente: “Espero que Estados Unidos recapacite y se reincorpore a la OMS”. Mientras tanto, Lawrence Gostin, director fundador del Instituto O’Neill de la Universidad de Georgetown, advirtió que “esta es una clara violación de la ley estadounidense. Pero es muy probable que Trump se salga con la suya”.