El Parlamento Europeo paraliza el acuerdo UE-Mercosur

El Parlamento Europeo ha remitido el acuerdo comercial entre la Unión Europea y Mercosur al Tribunal de Justicia de la Unión Europea para que la corte revise su compatibilidad con los tratados comunitarios. En términos prácticos, esto supone la paralización de su proceso de ratificación hasta que los jueces dicten su conclusión, y podría retrasar la entrada en vigor del pacto hasta dos años.

El pacto se firmó este sábado después de 26 años de negociación. Tras la firma, comenzó el proceso de ratificación parlamentaria. La Comisión Europea optó por una estructura jurídica que permite que la parte relativa al libre comercio avance con mayor rapidez, ya que su ratificación resulta más ágil, si bien no fácil. Dado que la política comercial es una competencia exclusiva de la Unión Europea, solo se requiere el consentimiento del Parlamento Europeo para la conclusión de este acuerdo interino.

El procedimiento para la ratificación del acuerdo de asociación completo se presenta más complejo, ya que incluye disposiciones políticas que obligan a su aprobación por los Parlamentos nacionales de los veintisiete Estados miembros. El acuerdo de asociación entrará en vigor plenamente una vez que todos los Estados miembros de la UE y los países del Mercosur hayan completado sus respectivos procesos de ratificación, momento en que reemplazará al acuerdo comercial interino.