Otro accidente de trenes en España, el maquinista murió

Un tren de la red Rodalies de Cataluña, España, chocó este martes contra un muro de contención que se desplomó sobre las vías en la provincia de Barcelona, dejando al menos un muerto y 37 heridos, cuatro de ellos con lesiones graves.

El accidente ocurrió entre las localidades de Gelida y Sant Sadurní d’Anoia, en la línea R4, en un contexto de intensas lluvias registradas en las últimas 24 horas en la región.

Según informaron fuentes oficiales a la prensa local, la persona fallecida es el maquinista del tren.

“Un muro de contención cayó sobre la vía provocando un choque con un tren con pasajeros”, señaló Protección Civil a través de su cuenta en la red social X, donde precisó que los servicios de emergencia se encontraban atendiendo a los heridos en el lugar. Para asistir a los pasajeros afectados, se movilizaron al menos 15 dotaciones de emergencia.

“Tuvimos una alerta ferroviaria y nos hemos dirigido inmediatamente hacia aquí. Nos encontramos con un tren de la línea R4 que había impactado contra un muro que había cedido por un movimiento de tierras. Había un total de 37 personas dentro del tren; es un balance provisorio. Del total hay 4 personas graves y una murió. Una persona estuvo atrapada y hemos hecho maniobras para sacarla”, detalló en rueda de prensa el jefe de Bomberos de Barcelona, Claudi Gallardo.