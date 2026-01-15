Una maestra argentina, entre las 10 mejores del mundo

Como una metáfora de la vida, su nombre tiene su destino marcado. Gloria Argentina Cisneros es la maestra argentina seleccionada como una de las mejores en su rubro para competir por el Global Teacher Prize 2026, el galardón educativo más importante a nivel mundial, colocando así a la educación pública del país nuevamente en el foco de la escena internacional.

Gloria tiene 39 años y no sólo se desempeña como docente dando clases a 15 alumnos en una escuela rural, sino que también se destaca como líder comunitaria del Impenetrable chaqueño. Superó el aislamiento y la falta de servicios con proyectos innovadores que hoy son modelo a nivel nacional y le merecieron el reconocimiento mundial.

La distinción llega tras competir con más de 5.000 maestros de 139 países y posiciona a la educación rural argentina entre las experiencias pedagógicas más destacadas a nivel global. El Global Teacher Prize reconoce a educadores excepcionales con impacto en sus comunidades y más allá del aula; es una iniciativa de la Varkey Foundation organizada en colaboración con la UNESCO.

La docente chaqueña es reconocida con orgullo desde el norte nacional y traspasó las fronteras. La organización internacional destacó su desempeño como cuidadora, administradora y líder comunitaria ante la falta de apoyo institucional, al tiempo que incorporó tecnología, estrategias de aprendizaje activo y proyectos que impulsan la participación de los estudiantes.