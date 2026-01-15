Descubrieron en Neuquén una nueva especie de titanosaurio

Un equipo de investigadores del CONICET descubrió un dinosaurio saurópodo, de la familia de los titanosaurios, que vivió hace 83 millones de años en Neuquén: el Yeneen houssayi, bautizado así en honor al Nobel de Medicina Bernardo A. Houssay, medía entre 10 y 12 metros de largo y pesaba entre 8 y 10 toneladas.

Para poder conocer la historia, el medio C5N habló con Leonardo Filippi, primer autor del trabajo e investigador del CONICET en el Museo Municipal "Argentino Urquiza" (MAU), quien describió el hallazgo, que demandó más de una década de trabajo, como "bastante particular". "En paleontología las cosas a veces demoran mucho, pero este ejemplar se encontró, se perdió en la historia, lo volvimos a encontrar y por suerte el destino quiso que saliera", resumió sobre el fósil.

Corría 2003 cuando un oficial de Gendarmería Nacional denunció el hallazgo de fósiles en la zona de Cerro Overo-La Invernada. El dato quedó registrado, pero la inaccesibilidad impidió avanzar. "Era un lugar muy complicado, muy alejado de todo para poder hacer un trabajo de campo. Necesitábamos entrar con vehículos, pero ese momento no había caminos… era imposible pensar en una campaña", recordó el investigador.

Todo cambió recién en 2012, cuando una empresa petrolera que operaba en el área los convocó para un relevamiento para poder preservar los fósiles. "Casualmente, volvimos a pasar por el sitio y nos encontramos otra vez con el ejemplar.

Ahora las cosas habían cambiado: la empresa hizo caminos y se comprometió con la extracción del dinosaurio", explicó.

Gracias a esa colaboración, en 2013 y 2014 finalmente pudieron realizar las campañas que permitieron recuperar el material.