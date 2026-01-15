En cuánto quedará la jubilación mínima de Anses en febrero 2026

A partir de febrero de 2026, la jubilación mínima que percibirán los beneficiarios de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) será de $359.219,42. Este valor refleja el aumento del 2,84% correspondiente a la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) registrado en diciembre de 2025.

En caso de que se confirme el bono extraordinario de $70.000, el monto del haber mínimo de Anses alcanzará los $429.219,42 en el segundo mes del año. Este ajuste impacta de forma directa en miles de jubilados y pensionados de todo el país.

Durante los meses anteriores, los incrementos acumulados en las prestaciones fueron los siguientes: 1,9% en octubre, 2,1% en noviembre, 2,3% en diciembre y 2,47% en enero. Estas subas buscan acompañar la evolución de los precios y prevenir el deterioro del poder adquisitivo de los beneficiarios del organismo previsional.

Cuánto subirán las jubilaciones y asignaciones en febrero 2026

El ajuste del 2,84% no solo se aplica al haber mínimo de las jubilaciones, sino que alcanza a todas las prestaciones administradas por la agencia de seguridad social. Entre ellas figuran las pensiones, las asignaciones sociales y, en particular, la jubilación máxima, que pasará a $2.358.940,75 a partir de febrero de 2026.

En el caso de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), el monto mensual será de $287.375,54. Si se aprueba el pago adicional, este importe se incrementará a $357.375,54. Las pensiones no contributivas por invalidez o vejez ascenderán a $251.453,59, mientras que, con el eventual bono extraordinario, la suma se elevaría a $321.453,59. La pensión para madres de siete hijos se iguala al haber mínimo: $359.219,42 sin bono y $429.219,42 con el adicional.

Cómo queda el cuadro de valores de Anses en febrero 2026

Jubilación mínima: $359.219,42

Jubilación mínima con bono extraordinario: $429.219,42

Jubilación máxima: $2.358.940,75

Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $287.375,54

PUAM con bono extraordinario: $357.375,54

Pensiones no contributivas: $251.453,59

Pensiones no contributivas con bono extraordinario: $321.453,59

Pensión para madres de siete hijos: $359.219,42

Pensión para madres de siete hijos con bono extraordinario: $429.219,42

Asignación Universal por Hijo (AUH): $129.082,71

AUH por discapacidad: $420.312,22

Asignación Familiar por Hijo (primer rango): $64.547,52

Asignación por embarazo: $121.818,42 (80% mensual, 20% anual mediante presentación de libretas)

El calendario de pagos definitivo de Anses para febrero se informará próximamente. No obstante, se anticipa que conservará la estructura habitual. Por regla general, las jubilaciones mínimas y pensiones mínimas empiezan a acreditarse en la segunda semana del mes, mientras que los haberes superiores suelen pagarse a partir de la tercera semana. El cronograma se organiza conforme a la terminación del número de Documento Nacional de Identidad (DNI) de cada beneficiario.

El esquema de movilidad mensual que rige estas actualizaciones fue establecido por el Decreto 274/2024 emitido por el Poder Ejecutivo. Esta normativa sustituyó el sistema anterior de ajustes trimestrales, estableciendo ahora actualizaciones automáticas cada mes, según la inflación de dos meses previos.

El mecanismo de actualización mensual, en vigencia desde abril de 2024, pretende mantener una relación más directa entre los ingresos y la inflación. Así, el sistema busca reducir el desfase que existía con la fórmula anterior, permitiendo que los haberes acompañen la variación de los precios con menor demora.