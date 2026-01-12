El papa León XIV recibió a María Corina Machado

El papa León XIV recibió este lunes en el Vaticano a la líder opositora venezolana María Corina Machado, cuyo nombre figuró en la lista oficial de personas recibidas por el pontífice durante la mañana, según confirmó la Santa Sede. No se ofrecieron detalles sobre el contenido de la audiencia.

María Corina Machado, galardonada en 2025 con el Premio Nobel de la Paz por su defensa de la democracia y los derechos humanos en Venezuela, ha mantenido una activa agenda internacional tras su salida del país. el pasado mes de diciembre, la dirigente debió recurrir a una operación secreta para abandonar Venezuela rumbo a Oslo, asistida por Estados Unidos y aliados locales, ante amenazas contra su seguridad

Desde su llegada a Europa, Machado ha denunciado la presencia de agentes rusos, iraníes y grupos criminales en territorio venezolano, y ha pedido el aislamiento financiero y diplomático del régimen de Nicolás Maduro. Tras la detención de Maduro en enero de 2026, la dirigente instó a la sociedad venezolana y a la comunidad internacional a fortalecer la vigilancia para garantizar una transición democrática genuina en favor de Edmundo González Urrutia, presidente legítimo del país caribeño a quien el triunfo le fue arrebatado por el régimen chavista. Machado ha solicitado el apoyo de la Fuerza Armada Nacional para consolidar la transición, liberar a los presos políticos y facilitar el retorno de los exiliados.

La visita al Vaticano se da en un contexto de transición política en Venezuela, luego de la captura y derrocamiento de Maduro por parte de fuerzas estadounidenses el pasado 3 de enero. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que prevé recibir a Machado en Washington durante la semana, en el que será el primer encuentro cara a cara entre ambos.

El papa León XIV, quien nunca recibió a Maduro ni a sus representantes desde su elección como pontífice en mayo de 2025, ha manifestado en varias ocasiones su preocupación por la situación venezolana. El pasado viernes, durante un discurso ante el cuerpo diplomático en el Vaticano, León XIV calificó la crisis en el país caribeño como una prioridad para la comunidad internacional, subrayando la necesidad de soluciones políticas pacíficas que respeten la voluntad popular y los derechos humanos. El pontífice identificó el tráfico de drogas como una de las principales causas de la crisis nacional, al que calificó como una “lacra para la humanidad”, y solicitó un esfuerzo internacional conjunto para erradicarlo e invertir en desarrollo humano y educación.

Durante el mismo discurso, León XIV recordó a los santos venezolanos José Gregorio Hernández y Carmen Rendiles, canonizados en octubre, como ejemplos para la construcción de una sociedad basada en la justicia y la libertad. Además, pidió apoyo internacional para restablecer el orden democrático en la región.

En una declaración previa al encuentro con Machado, pronunciada el domingo desde la ventana del Palacio Apostólico tras el rezo del ángelus, León XIV reiteró que “el bien del pueblo venezolano debe prevalecer” tras la intervención en Caracas, y urgió al respeto a la soberanía, el Estado de Derecho y los derechos civiles en Venezuela. Finalizó su mensaje solicitando oraciones por el futuro del país y la intercesión de la patrona nacional, la Virgen de Coromoto, y de los santos recientemente canonizados.