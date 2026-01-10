Protestas en Caracas para pedir la liberación de Maduro

Esta fue la sexta jornada de movilización, después del bombardeo del sábado pasado contra la nación sudamericana, que tuvo como desenlace la detención de Maduro y su eposa, quienes fueron trasladados a una prisión en Nueva York.

Al respecto, el ministro para la Educación y vicepresidente sectorial para el Socialismo Social y Territorial, Héctor Rodríguez, aseguró que solo el chavismo tiene el liderazgo “para garantizar la existencia de la República, para garantizar la paz, para garantizar la soberanía y para rescatar al compañero Nicolás y a la compañera Cilia”.

Asimismo, y según supo la agencia Noticias Argentinas, aseguró que el equipo de Gobierno cumplirá con todas las instrucciones encomendadas por Maduro y en este sentido, llamó a la unidad y a la movilización nacional.

“Vamos a un gran proceso de movilización y agitación”, aseguró antes de señalar que es una tarea que tienen los movimientos y organizaciones del país. Pidió, asimismo, redoblar el esfuerzo para mantener la unidad de todos los venezolanos y al rescate del presidente y la primera dama.

Por su parte, el hijo del mandatario venezolano, Nicolás Maduro Guerra, agradeció al pueblo por el apoyo y pidió unidad y confianza al Gobierno para garantizar la liberación de sus padres.