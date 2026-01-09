El acuerdo busca compensar los aranceles de EEUU y reducir la dependencia de China. Francia se opone por el impacto sobre sus productores agropecuarios. El pacto aún deberá ser aprobado por el Parlamento Europeo.
Trump confirmó que EEUU iniciará ataques terrestres contra cárteles de México
El Presidente del país norteamericano indicó que las organizaciones criminales que trafican droga son responsables de la muerte de hasta 300 mil personas al año.InternacionalesHoyPrensa
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que iniciará ataques terrestres contra los cárteles de la droga y aseguró que este tipo de organizaciones “controla México”. Además, sostuvo que eso causó la muerte de 250 mil a 300 mil personas en el país por el tráfico ilícito de drogas.
Trump vinculó el tráfico de narcóticos con la muerte de miles de personas anuales en territorio estadounidense y aseguró que la situación como “devastadora”.
“Es muy triste ver lo que le ha pasado a su país... Las drogas han devastado familias. Puedes perder a un hijo o a un padre. Los padres también están muriendo por las drogas”, indicó el mandatario en Fox News.
Y agregó: “Hemos erradicado el 97% de las drogas que entran por agua y ahora vamos a empezar a atacar por tierra”.
Cabe destacar que en mayo del 2025, Trump declaró que había presionado a Claudia Sheinbaum que deje entrar a soldados estadounidenses en México con el objetivo de combatir los cárteles de la droga.
Sheinbaum confirmó que Trump le hizo esa propuesta y reiteró que la rechazó porque indicó que cada país debe actuar en su territorio.
“Entiendo que vendrá en algún momento la próxima semana. Estoy deseando saludarla”, expresó el mandatario en una entrevista con Fox News. “Es una persona muy agradable”, declaró.