Trump confirmó que EEUU iniciará ataques terrestres contra cárteles de México

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que iniciará ataques terrestres contra los cárteles de la droga y aseguró que este tipo de organizaciones “controla México”. Además, sostuvo que eso causó la muerte de 250 mil a 300 mil personas en el país por el tráfico ilícito de drogas.

Trump vinculó el tráfico de narcóticos con la muerte de miles de personas anuales en territorio estadounidense y aseguró que la situación como “devastadora”.

“Es muy triste ver lo que le ha pasado a su país... Las drogas han devastado familias. Puedes perder a un hijo o a un padre. Los padres también están muriendo por las drogas”, indicó el mandatario en Fox News.

Y agregó: “Hemos erradicado el 97% de las drogas que entran por agua y ahora vamos a empezar a atacar por tierra”.

Cabe destacar que en mayo del 2025, Trump declaró que había presionado a Claudia Sheinbaum que deje entrar a soldados estadounidenses en México con el objetivo de combatir los cárteles de la droga.

Sheinbaum confirmó que Trump le hizo esa propuesta y reiteró que la rechazó porque indicó que cada país debe actuar en su territorio.