Más de 2600 personas fueron asistidas en guardias hospitalarias

El Sistema de Emergencia Médica para Accidentes y Catástrofes (SAMEC) realizó un total de 275 atenciones prehospitalarias entre las 7 del viernes 9 y las 7 del lunes 12 de enero.

Las emergencias más más frecuentes incluyeron heridas por arma blanca, accidentes de tránsito, pérdidas de conocimiento y asistencia en eventos de concurrencia masiva.

Materno Infantil

El hospital Materno Infantil reportó, desde las 20 horas del viernes hasta las 9 del lunes, las siguientes novedades:

En la guardia de adultos se atendieron 285 pacientes, de los cuales 54 fueron hospitalizados. Hubo 108 de ginecología, 106 atenciones de obstetricia y 40 de clínica médica.

En la guardia pediátrica, ingresaron 511 pacientes, de los cuales 34 fueron hospitalizados. Entre las causas de urgencia se contabilizan 104 por patologías respiratorias, 43 por gastroenteritis, 92 traumatismos varios, 2 accidente de tránsito, 2 alacranismo y ofidismo y 3 mordeduras de perros.

Hubo 41 nacidos vivos: 16 hombres y 25 mujeres.

San Bernardo

En el hospital San Bernardo, durante el fin de semana, se atendieron por guardia 803 consultas. De los cuales 687 fueron ambulatorios.

De los pacientes atendidos, 163 fueron hospitalizados.

Hubo 62 personas accidentadas, de las cuales 31 fueron por siniestros de tránsito:

23 motociclistas

2 ciclistas

3 automovilistas

1 transeúntes

2 transporte público

También, entre las asistencias por guardia, se contabilizaron 54 pacientes derivados por otros centros sanitarios.

Papa Francisco

En el hospital Papa Francisco se atendieron 273 pacientes durante el fin de semana, 252 fueron por ingreso ambulatorio. Entre las causas, 4 por derivación y 17 por accidente; de los cuales 2 por arma blanca, 4 por accidente de tránsito, 2 agresión, 9 mordeduras de perro y otros 7.

Señor del Milagro

Durante el fin de semana, la guardia de emergencias del hospital Señor del Milagro atendió a 391 personas. Los requerimientos médicos, en su mayoría fueron por casos de gastroenteritis, dolor abdominal, infección de vías urinarias y alergias.

Arturo Oñativia

El hospital Arturo Oñativia atendió 45 consultas por guardia de emergencias durante el fin de semana, siendo las principales causas: náusea y vómito, diabetes mellitus y diabetes tipo 2.

Miguel Ragone

El Hospital Dr. Miguel Ragone informa que durante el fin de semana, se registró la atención de 29 consultas entre psicológicas y psiquiátricas en la guardia.



