Más seguridad y mejor drenaje: colocaron la nueva reja pluvial en la ruta 51
La Municipalidad avanza con las obras pluviales y viales en el ingreso a San Luis por la circunvalación oeste. Quienes necesiten circular de este a oeste deberán utilizar los desvíos correctamente demarcados por el personal de Tránsito.
Las cuadrillas municipales avanzan con la obra de recambio de la rejilla pluvial ubicada en la Ruta 51, en la intersección con Circunvalación Oeste, a la altura del barrio San Luis. La intervención era necesaria debido al avanzado estado de deterioro de la estructura anterior.
Actualmente, ya se colocó la nueva rejilla pluvial y se hormigonaron las placas que rodean a la misma, por lo que el tiempo de fraguado demandará alrededor de 20 días aproximadamente.
Los trabajos brindarán una mejor circulación vehicular y un correcto drenaje del agua de lluvia, principalmente en épocas de tormenta.
Respecto a los desvíos:
Para ingresar a San Luis, ya sea desde el norte, este o sur, se deberá hacerlo por la calle Cuesta del Obispo, para luego retomar la ruta 51, que se encontrará cortada a media calzada. Mientras que para salir del mismo hacia el centro se deberá circular por la calle Cerro San Martín, para evitar las obras.
