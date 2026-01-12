El Día del Pizzero se vive en los mercados

Cada 12 de enero, Argentina celebra el Día del Pizzero, una fecha que rinde homenaje a uno de los oficios más queridos y representativos de la gastronomía nacional. Detrás de cada masa amasada a mano, de cada horno encendido y de cada porción compartida, hay historias de trabajo, tradición y pasión que atraviesan generaciones.

La Unidad de Administración de Mercados Municipales (UAMM) recuerda que esta fecha conmemora la fundación del Sindicato de Trabajadores Pasteleros, Confiteros, Heladeros y Alfajoreros, creado en 1946, que también nuclea a los pizzeros del país. Desde entonces, la fecha se convirtió en un reconocimiento a quienes sostienen con esfuerzo diario uno de los sabores más populares de la mesa argentina. Por tal motivo este lunes habrá ofertas especiales en todos los locales de pizzas que se encuentran en el mercado San Miguel y en el mercadito “Evita”

En Argentina, la pizza no es solo un plato: es un ritual social. Está presente en reuniones familiares, cumpleaños, salidas con amigos y celebraciones improvisadas. Desde las clásicas de muzzarella hasta las versiones con identidad barrial, la pizza forma parte del ADN urbano del país, especialmente en ciudades como Buenos Aires, Rosario, Córdoba y también en nuestra provincia.

Para aprovechar

Hoy es el día ideal para invitar o invitarse a saborear las deliciosas pizzas del mercado, con descuento y promociones como las que se detallan a continuación:

Pizzería Keyla

Pizza muzzarella más gaseosa de litro y medio, o agua saborizada $14.000.

Pizza especial (jamón) más una gaseosa primera marca de litro $20.000.

Media pizza muzzarella con gaseosa chica $6.000.

Pizzería El Triángulo

Pizza muzzarella más un litro de jugo $14.000.

Pizza muzzarella más una gaseosa de litro y medio $16.000.

3 porciones de muzzarella más un vaso jugo $4.500.

Pizza especial grande $16.000.



Pizzería El Milagro (planta alta)

Pizza muzzarella más una gaseosa $13.000.

Pizza especial (jamón) más una gaseosa $19.000.

3 porciones de muzzarella más una gaseosa chica $5.000.

Pizzería Q´Rico

Pizza muzzarella mediana más vaso de gaseosa $7.000.

Pizza muzzarella más gaseosa $14.000.

Pizza especial (jamón) más una gaseosa grande $20.000.

Pizzería Bella Victoria (planta alta)

Pizza muzzarella más una gaseosa de litro y medio $10.000.

Tres porciones de muzzarella más un vaso de jugo $2.500.

Media pizza muzzarella más un vaso de jugo $4.000.

Pizzería Maldonado (patio de comidas)

Porción de muzzarella $1.300.

Muzzarella grande más gaseosa $17.500.

Muzzarella grande más un litro de jugo $14.500.

Pizzería Maldonado Junior (hall central)

Porción de pizza especial $1.600.

Pizza fugazzeta grande $14.000.

Pizza especial (jamón) grande $15.000.

Pizza muzzarella más gaseosa de 2 litros y medio $16.500.

Pizza muzzarella más jugo $14.500.

Pizzería “El León” (mercadito Evita) –

Pizza muzzarella grande más gaseosa $13.000.

Pizza especial $12.000.

Pizza Calabresa $11.000.

Pizza Balcarce de pollo $12.500.

Pizza 4 quesos $12.000.

Pizza de ternera $13.000.

Pizza de Palmitos $13.000.

Se destaca que, detrás de este fenómeno cultural están los pizzeros y pizzeras, verdaderos artesanos del sabor, que combinan técnica, intuición y experiencia. Su trabajo comienza muchas horas antes de que el local abra sus puertas y continúa hasta la madrugada, acompañando el pulso cotidiano de la ciudad de Salta.