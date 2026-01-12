259 conductores fueron sancionados por circular en estado de ebriedad

En el marco del operativo Verano Seguro, la Subsecretaría de Seguridad Vial de la provincia refuerza el trabajo preventivo en rutas en las distintas jurisdicciones de la provincia en pos de reducir la siniestralidad en el tránsito.

Este fin de semana, la Policía Vial fiscalizó más de 10500 vehículos en distintos controles vehiculares realizados en puntos fijos y móviles de rutas provinciales, nacionales y calles de la provincia.

Detectó 1231 infractores a las normativas viales en su mayoría por incumplimientos a la Ley Nacional de Tránsito. Del total, 259 fueron sancionados por conducir con graduación alcohólica y realizó más de 8000 test de alcoholemia en la provincia.

El director de Seguridad Vial, Oscar Rearte, informó que en Metán por el FestiMiel se fiscalizaron más de 700 rodados y 51 conductores fueron infraccionados por incumplimientos a las normativas viales, en tanto en Seclantás también se controlaron alrededor de 900 rodados como así también se reforzó el servicio preventivo en el Valle de Lerma por actividades culturales.

La Policía Vial continúa con el trabajo de prevención en toda la provincia a fin de reducir la siniestralidad vial y fortalecer el servicio de seguridad con la detección de hechos delictivos.

Fuente: Secretaria de Prensa y Comunicación