Ya funciona en Salta el autodespacho de combustibles en estaciones YPF

El sistema de autodespacho de combustibles ya comenzó a operar en Salta, con una estación de servicio de YPF en Salvador Mazza como la primera en implementar la modalidad en la provincia.

La iniciativa permite a los usuarios cargar nafta y gasoil sin la intervención directa de un playero y acceder a un descuento total del 9% durante la franja nocturna.

La modalidad rige entre las 0 y las 6 de la madrugada y combina un descuento general del 6% que YPF aplica en ese horario con un 3% adicional por utilizar el sistema de autodespacho a través de la APP YPF.