Incendios en Chubut: la investigación confirmó hallazgos de combustible

“Nos tiene sin descansar, en vilo y en alerta permanente”, advirtió en declaraciones al canal A24, al relatar el impacto personal y colectivo de un desastre que ya consumió 3.500 hectáreas de bosque nativo y obligó a la evacuación de miles de personas.

El fiscal, residente en la zona, detalló que observa el humo desde su propia casa, ubicada a poco más de mil metros de los focos activos. “Durmiendo poco y viendo a ver qué pasa con el fuego, a ver si avanza o no avanza para este lado”, relató, al tiempo que explicó la magnitud y coloración de la columna de humo: “No está blanca, está entre un gris y un poco más oscura, y es una quema permanente”.

Díaz Mayer confirmó que el fuego comenzó el lunes en un punto equidistante entre la localidad de El Hoyo y el acceso al lago de Puerto Patriada, a pocos metros del único camino de entrada y salida. Resaltó la gravedad de la ubicación elegida: “El que lo prendió sabía que ponía en riesgo a más de tres mil personas, ochocientos autos, toda la gente que estaba ahí”.

El funcionario narró que se encontraba participando de una reunión de gabinete ampliado, convocada por el gobernador Ignacio Torres en la zona de Golondrinas, cuando recibieron el aviso del incendio. “Prácticamente todos los organismos nacionales y provinciales salieron corriendo en pos de lograr que no empiecen a bajar los autos de Puerto Patriada, porque por este camino único tenían que subir todos los móviles de emergencia”, explicó.

La rapidez del operativo fue crucial para evitar una tragedia. Díaz Mayer sostuvo que, ante la inminencia del peligro, “el intendente, el gobernador y todos los organismos dijeron: ‘Hay que salir corriendo ya a frenar para que no empiecen a bajar, porque no vamos a poder subir’”. El fiscal advirtió sobre la magnitud del riesgo: “En este caso podía haber matado a muchísima gente. Pensá que los números dicen que había tres mil personas, ochocientos autos. Imaginate el despiole que se hubiera generado”.

Respecto a la investigación, Díaz Mayer informó que los peritos hallaron rastros de combustible en el sitio donde se habría iniciado el fuego. “El perito encontró con un aparato para determinar la existencia de combustibles, vapores de combustible. Encontró en el lugar donde él cree que se inició la existencia de combustible y que eso fue lo que generó o que ayudó a que se haya prendido el incendio”, puntualizó. Remarcó que se trata de un acto “deliberado” y “intencional”.