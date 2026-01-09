El fuego en Chubut no cesa y piden precaución para circular por Ruta 40

El fuego en Chubut no cesa y desde Vialidad Nacional piden “extrema precaución” para circular por Ruta 40 luego de que permaneciera varias horas cortada al tránsito en diversos tramos por el avance de las llamas. Ahora, se informó que se habilitó la circulación para todo tipo de vehículos, pero hay baja visibilidad producto del humo intenso de los incendios.

En la noche del jueves se dieron a conocer videos que alarmaron a la población por el avance del incendio forestal fuera de control que alcanzó la Ruta 40, motivo por el cual el Municipio de Epuyén indicó que la traza estaba cortada en los tramos frente a Letras Corpóreas y Puente Apablaza, además del balcón de Epuyén.

Las autoridades de Vialidad Nacional anunciaron este viernes por la mañana que se habilitó la circulación de la Ruta 40 para todo tipo de vehículos, aunque hay que transitar con “extrema precaución” por visibilidad reducida en sectores debido a incendios forestales y por los equipos de emergencia que circulan por la zona.

Se trata del tramo Epuyén - El Hoyo que había sido afectado por la proximidad de las llamas y, aunque ahora está habilitado, se solicita respetar las indicaciones del personal de seguridad presente en la ruta y circular con cuidado y precaución.

Más de 200 brigadistas provinciales y nacionales continúan trabajando de manera coordinada en tres áreas afectadas de la Cordillera chubutense, con apoyo de medios aéreos, personal de logística, bomberos voluntarios de toda la provincia, equipos de Vialidad, fuerzas de seguridad y del Comando Unificado Regional de Manejo del Fuego, que ya se encuentra en pleno funcionamiento.

Se confirmó que este jueves por la tarde, el operativo provincial de emergencia evacuó de manera preventiva a los vecinos de la zona de La Angostura, en el marco del avance del incendio y para resguardar la seguridad de las familias.