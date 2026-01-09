Un auto se incendió en plena avenida de Buenos Aires

El hecho ocurrió sobre la avenida Juan Bautista Alberdi al 600, donde un automóvil Ford Focus se incendió por completo, tal como se observa en el video adjunto.

Según informaron fuentes policiales, las llamas se propagaron y alcanzaron a otro vehículo que se encontraba estacionado en el lugar, un Volkswagen Voyage.

Tras el alerta, personal de Bomberos de la Ciudad se desplazó al lugar y logró sofocar el foco ígneo. En el operativo colaboraron efectivos de la Comisaría Vecinal 6B de la Policía de la Ciudad.

En tanto, se iniciaron actuaciones por “averiguación de incendio”. No se registraron heridos.

Días atrás, un grupo integrado por cuatro amigas sufrió un accidente inusual en el barrio porteño de Villa Lugano. El episodio sucedió tras una cena, cuando las mujeres se dirigían a sus casas a bordo de un Ford Fiesta y el auto se incendió de forma repentina.

Al girar en la esquina de Basualdo y Guardia Nacional, el vehículo se detuvo de forma imprevista. En pocos segundos, comenzaron a observar fuego debajo de la parte delantera, a la altura del motor, lo que derivó en que las llamas se propagaran rápidamente hacia los asientos delanteros y, luego, al resto del vehículo.

Las imágenes a las que accedió Infobae muestran cómo el incendio avanza con velocidad, generando una destrucción total del auto. Pese a la magnitud del siniestro, las cuatro ocupantes lograron salir ilesas. Todas tienen 31 años y se encontraban regresando de una cena entre amigas.

El incidente se produjo cuando la conductora intentó volver a poner en marcha el auto tras la detención, momento en que se desató el fuego. Según le contó una de las mujeres a este medio, en un primer momento cuando el auto se detuvo realizaron chistes sobre que debían empujar el auto, creyendo que no era algo grave. Pero rápidamente una de ellas alertó sobre el fuego debajo del auto y salieron corriendo.

Durante la evacuación, las mujeres solo alcanzaron a tomar algunos objetos personales, mientras que otras pertenencias quedaron dentro del vehículo ante el apuro y los nervios de la situación. Incluso, una de ellas pidió ayuda a un vecino para llamar a los bomberos, creyendo que no tenía su celular, cuando sí lo había tomado al escapar.

Afortunadamente, en la zona había una garita policial y, en pocos minutos, bomberos y policías arribaron al lugar para controlar la situación.

El rápido accionar de los equipos de emergencia permitió extinguir el incendio sin que se registraran heridas ni daños a terceros. La destrucción del auto fue total, pero las protagonistas del hecho recalcaron el alivio de haber salido a salvo de una situación que describieron como impactante y difícil de asimilar.











