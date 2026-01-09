La obra se desarrollará durante los próximos 30 días y se extenderá a lo largo de cuatro cuadras, desde Los Juncos hasta Los Nogales. En el lugar se reconstruirán las nuevas placas de hormigón. Similares acciones se están ejecutando en Ibazeta y 12 de Octubre.
Estas son las fechas para el curso de Manipulación de Alimentos en los CICs
En las próximas semanas se dará la formación gratuita y abierta en los dispositivos municipales de Gauchito Gil, Unión y Asunción. Para renovar el carnet o solicitarlo por primera vez, es obligatorio asistir a las 2 clases y rendir el examen teórico.LocalesHoyPrensa
La Municipalidad de Salta acerca, una vez más, a la comunidad el curso de Manipulación Segura de Alimentos, un requisito fundamental para el trabajo en el área gastronómica.
Los vecinos que necesiten renovar o solicitar por primera vez el carnet de manipulación de alimentos, podrán asistir a la capacitación gratuita en los dispositivos municipales de la ciudad.
Para acceder al carnet nacional, los solicitantes deberán asistir obligatoriamente a las 2 clases y rendir el examen teórico.
La capacitación se dará en los Centros Integradores Comunitarios de barrio Gauchito Gil, Unión y Asunción.
Las fechas y lugares son:
CIC Gauchito Gil
Martes 13 y jueves 15 de enero
Hora: 17:00 hs.
Teléfono: 387 2266189
CIC Unión
Lunes 19 y martes 20 de enero
Hora: 17:00 hs.
Teléfono: 3872266246
CIC Asunción
Lunes 26 y martes 27 de enero
Hora: 17:00 hs.
Teléfono: 387 2266133
Al momento de la inscripción, los interesados deben presentar la documentación de fotocopia del DNI, 2 foto carnet 4×4 y el certificado de salud completado por un profesional de la salud pública o privada.
El formulario podrá ser descargado ingresando al link: https://municipalidadsalta.gob.ar/wp-content/uploads/2023/02/CERTIFICADO-DE-SALUD-UNICO.pdf
El fin de semana, vecinos y turistas podrán disfrutar de los Paseos Artesanales y música
Funcionarán de 10 a 22 horas, en el Paseo Balcarce, plaza Güemes y Paseo de los Poetas. En este último, a las 19:30 horas, se presentarán los coros de la Escuela de Música Santa Cecilia y del Taller de Canto del CIC de Santa Cecilia.