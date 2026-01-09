Estas son las fechas para el curso de Manipulación de Alimentos en los CICs

La Municipalidad de Salta acerca, una vez más, a la comunidad el curso de Manipulación Segura de Alimentos, un requisito fundamental para el trabajo en el área gastronómica.

Los vecinos que necesiten renovar o solicitar por primera vez el carnet de manipulación de alimentos, podrán asistir a la capacitación gratuita en los dispositivos municipales de la ciudad.

Para acceder al carnet nacional, los solicitantes deberán asistir obligatoriamente a las 2 clases y rendir el examen teórico.

La capacitación se dará en los Centros Integradores Comunitarios de barrio Gauchito Gil, Unión y Asunción.

Las fechas y lugares son:

CIC Gauchito Gil

Martes 13 y jueves 15 de enero

Hora: 17:00 hs.

Teléfono: 387 2266189

CIC Unión

Lunes 19 y martes 20 de enero

Hora: 17:00 hs.

Teléfono: 3872266246

CIC Asunción

Lunes 26 y martes 27 de enero

Hora: 17:00 hs.

Teléfono: 387 2266133

Al momento de la inscripción, los interesados deben presentar la documentación de fotocopia del DNI, 2 foto carnet 4×4 y el certificado de salud completado por un profesional de la salud pública o privada.

El formulario podrá ser descargado ingresando al link: https://municipalidadsalta.gob.ar/wp-content/uploads/2023/02/CERTIFICADO-DE-SALUD-UNICO.pdf