En las próximas semanas se dará la formación gratuita y abierta en los dispositivos municipales de Gauchito Gil, Unión y Asunción. Para renovar el carnet o solicitarlo por primera vez, es obligatorio asistir a las 2 clases y rendir el examen teórico.
Tres Cerritos: Comenzó la renovación de la calzada en la calle Los Canelos
La obra se desarrollará durante los próximos 30 días y se extenderá a lo largo de cuatro cuadras, desde Los Juncos hasta Los Nogales. En el lugar se reconstruirán las nuevas placas de hormigón. Similares acciones se están ejecutando en Ibazeta y 12 de Octubre.LocalesHoyPrensa
En el marco de las mejoras en infraestructura vial, la Municipalidad trabaja en la reconstrucción de la calzada en la calle Los Canelos, ubicada en el barrio Tres Cerritos. Similares acciones se ejecutan en la Av. Ibazeta y 12 de Octubre.
Las tareas, en barrio Tres Cerritos se desarrollarán a lo largo de cuatro cuadras, desde Los Juncos hasta Los Nogales; por lo que el tránsito es cortado por tramos, según vayan avanzando los trabajos.
Es importante destacar que, la obra se ejecutará durante los próximos 30 días por lo que se solicita a los vecinos de la zona circular con precaución o utilizar vías alternativas.
En el caso de la avenida Ibazeta y 12 de Octubre, se están desarrollando obras de hormigonado de cordón cuneta y media calzada. Actualmente se reconstruyó el paquete estructural y próximamente se colocará el nuevo hormigón.
El tránsito se encuentra cortado por lo que quienes circulen por dicha avenida deberán utilizar los desvíos ubicados en la intersección con la calle Aniceto Latorre.
El fin de semana, vecinos y turistas podrán disfrutar de los Paseos Artesanales y música
Funcionarán de 10 a 22 horas, en el Paseo Balcarce, plaza Güemes y Paseo de los Poetas. En este último, a las 19:30 horas, se presentarán los coros de la Escuela de Música Santa Cecilia y del Taller de Canto del CIC de Santa Cecilia.