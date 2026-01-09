Tres Cerritos: Comenzó la renovación de la calzada en la calle Los Canelos

En el marco de las mejoras en infraestructura vial, la Municipalidad trabaja en la reconstrucción de la calzada en la calle Los Canelos, ubicada en el barrio Tres Cerritos. Similares acciones se ejecutan en la Av. Ibazeta y 12 de Octubre.

Las tareas, en barrio Tres Cerritos se desarrollarán a lo largo de cuatro cuadras, desde Los Juncos hasta Los Nogales; por lo que el tránsito es cortado por tramos, según vayan avanzando los trabajos.

Es importante destacar que, la obra se ejecutará durante los próximos 30 días por lo que se solicita a los vecinos de la zona circular con precaución o utilizar vías alternativas.

En el caso de la avenida Ibazeta y 12 de Octubre, se están desarrollando obras de hormigonado de cordón cuneta y media calzada. Actualmente se reconstruyó el paquete estructural y próximamente se colocará el nuevo hormigón.

El tránsito se encuentra cortado por lo que quienes circulen por dicha avenida deberán utilizar los desvíos ubicados en la intersección con la calle Aniceto Latorre.