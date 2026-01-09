El encuentro será este sábado 10 de enero de 17 a 19 hs. en la plaza principal de esa barriada. Habrá música, merienda, juegos y muchas sorpresas. En caso de lluvia será reprogramado.
El fin de semana, vecinos y turistas podrán disfrutar de los Paseos Artesanales y música
Funcionarán de 10 a 22 horas, en el Paseo Balcarce, plaza Güemes y Paseo de los Poetas. En este último, a las 19:30 horas, se presentarán los coros de la Escuela de Música Santa Cecilia y del Taller de Canto del CIC de Santa Cecilia.
La Municipalidad invita a vecinos y turistas a recorrer las ferias artesanales que se desarrollarán este fin de semana en distintos puntos de la ciudad, donde se podrá encontrar una amplia variedad de productos elaborados por artesanos locales.
Además, el sábado a las 19:30 horas, el Paseo de los Poetas será escenario de una propuesta musical con la presentación de los coros de la Escuela de Música Santa Cecilia y del Taller de Canto del CIC de Santa Cecilia, sumando música y cultura al tradicional paseo.
Los Paseos Artesanales funcionarán en los siguientes días y horarios:
Plaza Güemes: viernes, sábado y domingo, de 10 a 22 horas (calle Balcarce y J. M. Leguizamón).
Paseo Balcarce: sábado en Balcarce al 700 y domingo en Balcarce al 900, de 10 a 22 horas.
Paseo de los Poetas: sábado, de 10 a 22 horas (calle Esteco).
Esta actualización permitirá que los alumnos puedan recibir el beneficio para asistir a los cursos de ingreso de cada carrera, previstos para los primeros días de febrero próximo.