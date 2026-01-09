El fin de semana, vecinos y turistas podrán disfrutar de los Paseos Artesanales y música

La Municipalidad invita a vecinos y turistas a recorrer las ferias artesanales que se desarrollarán este fin de semana en distintos puntos de la ciudad, donde se podrá encontrar una amplia variedad de productos elaborados por artesanos locales.

Además, el sábado a las 19:30 horas, el Paseo de los Poetas será escenario de una propuesta musical con la presentación de los coros de la Escuela de Música Santa Cecilia y del Taller de Canto del CIC de Santa Cecilia, sumando música y cultura al tradicional paseo.

Los Paseos Artesanales funcionarán en los siguientes días y horarios:

Plaza Güemes: viernes, sábado y domingo, de 10 a 22 horas (calle Balcarce y J. M. Leguizamón).

Paseo Balcarce: sábado en Balcarce al 700 y domingo en Balcarce al 900, de 10 a 22 horas.

Paseo de los Poetas: sábado, de 10 a 22 horas (calle Esteco).

