Se divorcia con 99 años al enterarse de una infidelidad de su mujer

Una pareja de italianos se convierte en los divorciados más viejos del mundo, después de que el marido de 99 años de edad se enterara que su esposa, de 96 años, había tenido una aventura amorosa en 1940.

El hombre, identificado como Antonio C., estaba buscando unos documentos en una cómoda vieja cuando descubrió unas extrañas cartas de amor días antes de Navidad.

A pesar del tiempo transcurrido desde la traición, el hombre se enfadó muchísimo por la infidelidad y pidió el divorcio a su mujer, de nombre Rosa C. Ella, presa del pánico, habría confesado el «affair» y no tuvo el valor para persuadirle de reconsiderar su decisión.

Al parecer, ella había escrito decenas de cartas a su amante en la decáda de los 40, según los documentos judiciales dados a conocer en Roma.

La pareja, quien ha roto su amor después de varias décadas, tiene cinco hijos y se conoció en 1930 cuanto Antonio -originario de Olbia, en Cerdeña- trabajaba como Carabinieri en Nápoles, ciudad natal de ella.

Este caso establece un nuevo récord de divorcios de parejas ancianas ya que el más antiguo fue el divorcio de Bertie y Jessie Wood , ambos de 98 y residentes en Reino Unidos, quienes se habían casado en segundas nupcias en 1972 en Elstree.