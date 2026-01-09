Un apostador ganó el Quini 6

Un apostador de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires obtuvo el mayor premio al acertar la combinación ganadora y llevarse más de $1.800 millones en el Quini 6. El sorteo N° 3337, correspondiente a la modalidad La Segunda, dejó a un nuevo millonario en el país.

El flamante ganador eligió los números 11, 17, 20, 26, 29 y 32, con los que logró quedarse con un pozo de $1.804.766.386. Esta suma representa, al tipo de cambio actual, más de un millón doscientos mil dólares, un dato que no suele pasar desapercibido entre quienes siguen semana tras semana los sorteos de la Lotería de Santa Fe.

El impacto de este resultado se sintió tanto en la capital como en otras provincias, ya que el Quini 6 reúne cada semana a millones de apostadores de todo el país. El premio aparece como un verdadero ‘regalo de Reyes’. Además, la modalidad Siempre Sale repartió más de $9 millones a 34 apostadores, quienes también celebraron una jornada de suerte inesperada.

La Lotería de Santa Fe, que nació en 1938 con una misión de asistencia social y sanitaria, opera actualmente uno de los sistemas de juegos de azar más populares y federales de la Argentina. La creación del Quini 6 en 1988 marcó un antes y un después, al transformarse en el primer juego poceado de alcance nacional gestionado por una provincia.

Desde entonces, la Caja de Asistencia Social – Lotería de Santa Fe sostiene dos sorteos semanales y ha ido incorporando nuevas modalidades, como la Tómbola Santafesina y el Brinco, en respuesta a la demanda de un público diverso y entusiasta. La federalización del Quini 6 permitió que la organización comercialice juegos provenientes de otras jurisdicciones, consolidando una red nacional de apuestas.