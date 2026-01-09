Un informe reveló que Javier Milei publicó más de 16.800 insultos en X desde que asumió

Un informe reveló que el presidente Javier Milei difundió más de 16.800 mensajes con insultos en la red social X desde su asunción en diciembre de 2023, y alertó sobre el impacto de esa práctica en el debate público y el ejercicio del periodismo.

El estudio, llevado a cabo por el Foro de Periodismo Argentino (Fopea) y titulado "El insulto como estrategia", analizó más de 113.000 publicaciones realizadas por Milei en X entre el 10 de diciembre de 2023 y el 15 de septiembre pasado. Según el relevamiento, uno de cada siete posteos del mandatario contiene expresiones insultantes, despectivas o estigmatizantes dirigidas a personas, empresas y entidades, entre ellas al menos 62 periodistas y 14 medios de comunicación.

El trabajo fue elaborado por el Data Journalism Visualization Bootcamp (DJV) de Fopea y destacó que el Presidente publica en promedio 60 posteos diarios con insultos, lo que configura una modalidad sostenida de comunicación desde su llegada a la Casa Rosada.

"La llegada de Javier Milei a la arena pública, primero como panelista televisivo y líder de opinión, luego como diputado nacional y finalmente como presidente, marcó el inicio de una forma de comunicación plagada de insultos hacia quien piensa diferente", subrayó la organización.

El análisis clasificó los agravios en cinco grandes categorías: despectivos, estigmatizantes, de animalización, repulsivos y sexualizados. El término más utilizado fue "kuka", una expresión despectiva para referirse a los kirchneristas, que apareció en 2.286 menciones.

"Cuando el insulto se vuelve estrategia y el algoritmo lo premia, el debate público se degrada, crece la autocensura y se apagan voces", advirtió Fopea, que además detectó que el 70 % de los tuits dirigidos a actores del campo mediático incluyeron términos despectivos o estigmatizantes.

"La figura presidencial, por su peso en sí misma, facilita la amplificación del mensaje. Cada mensaje activa un enjambre de cuentas que repiten, insultan y logran una escalada de difusión", señaló el informe, que alertó sobre las consecuencias de este fenómeno para el periodismo. "Como consecuencia, la autocensura ganó terreno: en algunos casos se volvió un mecanismo de defensa".

Para el desarrollo del proyecto, un equipo interdisciplinario examinó publicaciones originales y reposteos del Presidente y puso a disposición del público un buscador de insultos junto con las bases de datos utilizadas en la investigación.

Finalmente, el informe identificó un patrón temporal en el uso de agravios: "Los picos de insultos coincidieron con anuncios económicos clave, mostrando cómo el conflicto y la agresión funcionan como herramientas de viralización".