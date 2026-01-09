El Móvil de Licencias atenderá en el SUM de San Benito

La descentralización de los servicios municipales se realiza en todos los barrios. Por ello, el Móvil de Licencias de Conducir llegará a la zona sudeste.

La atención será el miércoles 14 de enero de 9:30 a 12:30 en el SUM de barrio San Benito, ubicado sobre Av. Espinosa esquina Av. Discépolo, por orden de llegada.

Se podrán realizar el 100% del trámite de renovación y gran parte de la primera licencia.

Ante alguna consulta sobre los requisitos pueden consultarse en https://municipalidadsalta.gob.ar/tramites/licencia-de-conducir/

Se recuerda, que la licencia de conducir habilita a la persona mayor de 18 años a circular con el vehículo de uso personal o profesional.