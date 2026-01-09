El Móvil de Licencias atenderá en el SUM de San Benito

Personal municipal brindará servicio el miércoles 14 de enero de 9:30 a 12:30 hs. en el edificio de Av. Espinosa esq. Av. Discépolo. La atención será por orden de llegada. Se podrán realizar el 100% del trámite de renovación y gran parte de la primera licencia.

LocalesEl viernesPrensaPrensa
movil-de-licencias-cic-asuncion-1-jpeg

banner-wapp2

La descentralización de los servicios municipales se realiza en todos los barrios. Por ello, el Móvil de Licencias de Conducir llegará a la zona sudeste.

La atención será el miércoles 14 de enero de 9:30 a 12:30 en el SUM de barrio San Benito, ubicado sobre Av. Espinosa esquina Av. Discépolo, por orden de llegada. 

Se podrán realizar el 100% del trámite de renovación y gran parte de la primera licencia.

Ante alguna consulta sobre los  requisitos pueden consultarse en https://municipalidadsalta.gob.ar/tramites/licencia-de-conducir/

Se recuerda, que la licencia de conducir habilita a la persona mayor de 18 años a circular con el vehículo de uso personal o profesional.

licencias-de-conducir

Te puede interesar
Boletín de noticias