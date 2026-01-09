Estudiantes salteños fortalecen contenidos de Lengua y Matemática durante el receso de verano

La obra se desarrollará durante los próximos 30 días y se extenderá a lo largo de cuatro cuadras, desde Los Juncos hasta Los Nogales. En el lugar se reconstruirán las nuevas placas de hormigón. Similares acciones se están ejecutando en Ibazeta y 12 de Octubre.
La Subsecretaría de Políticas Socioeducativas lleva adelante el programa Caminos de Aprendizajes, destinado a acompañar a estudiantes de la provincia que requieren reforzar y consolidar contenidos prioritarios en Lengua y Matemática, garantizando continuidad pedagógica y apoyo escolar.
La propuesta se desarrolla en ocho instituciones educativas, correspondientes a los niveles Primario y Secundario de Capital e interior de la provincia: Escuela Nº 4726 “Profesor Oscar Venancio Oñativia”; Escuela Nº 4811 “2 de Mayo Crucero A.R.A. General Belgrano; Mariano Antonio Echazú Ex N° 276 (Tartagal); Escuela N° 4837 San José de los Cerrillos (Cerrillos); Colegio Secundario Nº 5085 “Mariano Moreno; E.E.T. Nº 3107 “Juana Azurduy de Padilla”; Colegio Secundario N° 5050 Ex N° 49; y Colegio Secundario N° 5145 Dr. René Gerónimo Favaloro.
El acompañamiento pedagógico permite reforzar aprendizajes esenciales en áreas fundamentales, favoreciendo el desarrollo integral de los niños, niñas y adolescentes.
A través de talleres educativos, el programa promueve el fortalecimiento de la alfabetización, el razonamiento lógico y el pensamiento crítico, incentivando la lectura, la escritura y el cálculo matemático mediante una participación activa.
De esta manera, el Ministerio de Educación y Cultura continúa generando espacios de enseñanza y recreación durante el receso escolar, reafirmando el compromiso con el derecho a la educación e igualdad de oportunidades de todos los niños, niñas y adolescentes.
Fuente: Secretaría de Prensa y Comunicación
En las próximas semanas se dará la formación gratuita y abierta en los dispositivos municipales de Gauchito Gil, Unión y Asunción. Para renovar el carnet o solicitarlo por primera vez, es obligatorio asistir a las 2 clases y rendir el examen teórico.