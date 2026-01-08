Tras ocho meses dieron el alta a un paciente pediátrico con quemaduras graves

El Hospital Materno Infantil (HPMI) otorgó el alta médica a Julián, un paciente pediátrico que permaneció internado durante ocho meses tras haber sufrido quemaduras graves en el 75% de su cuerpo, como consecuencia de un accidente ocurrido en abril de 2025.

El niño ingresó al nosocomio tras un traslado sanitario de urgencia desde Cafayate, en código rojo. Presentaba quemaduras tipo B que comprometían el tórax y los miembros superiores e inferiores. En la emergencia pediátrica fue estabilizado y compensado, para luego ser ingresado al Quirófano Pediátrico, donde se inició el tratamiento integral.

Durante su internación, Julián fue sometido a más de 75 intervenciones quirúrgicas y recibió atención en distintos niveles de complejidad, incluyendo terapia intensiva, terapia intermedia y cuidados intermedios moderados.

El abordaje asistencial fue interdisciplinario e incluyó la participación de los servicios de enfermería, cirugía plástica, clínica pediátrica, kinesiología, salud mental, soporte nutricional, hematología y fisiatría. Asimismo, a través de la escuela hospitalaria Dr. Andrés Cornejo, se garantizó la continuidad del proceso educativo durante el período de internación.

Los tratamientos incluyeron procedimientos quirúrgicos como colgajos, injertos y curaciones complejas, sesiones en cámara hiperbárica y un plan de rehabilitación kinesiológica orientado a mejorar la movilidad y funcionalidad de los tejidos afectados.

Tras completar la etapa hospitalaria, el paciente fue dado de alta y regresó junto a su familia a su localidad de origen, Animaná, donde continuará con tratamiento kinesiológico y controles médicos periódicos en la ciudad de Salta.



