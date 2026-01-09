Realizaron controles en el Río Arias tras reportes de presencia de yacarés

Un equipo de trabajo liderado por Mariana Chanampa, jefa de Programa Biodiversidad, y Luciana Borelli, jefa de Programa Estación de Fauna Autóctona, llevó a cabo esta mañana una jornada de inspección en la zona denominada Tres Palmeras a orillas del Río Arias en Finca Las Costas. Luego de recorrer el lugar, no se observó la presencia de yacarés pero los rastrillajes continuarán con el objetivo de hallarlos, investigar su procedencia, analizar su estado de salud y trabajar para reinsertarlos en su hábitat natural.

Esta semana se viralizaron en redes sociales y medios de comunicación una serie de videos en los que se ven ejemplares de yacaré overo o yacaré ñato (Caiman latirostris). Luego de recibir esa información, la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable dispuso realizar inspecciones periódicas para capturarlos, disponer su observación por parte de veterinarios, y en caso de que estén dadas las condiciones proceder a su liberación. El organismo provincial coordina tareas de concientización para enseñar a los habitantes, de qué modo reaccionar y proceder ante la procedencia de esas especies.

Las especialistas informaron que el yacaré overo (ejemplares avistados) suele pesar entre 50 y 90 kilogramos, medir entre 1,5 y 3 metros, y que los que hay en el país miden un máximo de 2. Además, explicaron que habitan en ríos, lagunas, esteros, pantanos, bañados, etcétera. Son animales nocturnos, solitarios, territoriales, son carnívoros, oportunistas y carroñeros ocasionales. En Salta su distribución geográfica se encuentra en las ecorregiones Selva de las Yungas y Chaco Seco.

Ante el avistamiento de un yacaré, es fundamental comunicarse inmediatamente al 911 o al 106, y no molestar a los animales.

La Policía Rural y Ambiental logró capturar un yacaré en Tres Palmeras

Durante la madrugada del jueves, personal de esa división capturó un yacaré en el Río Arias en las inmediaciones de Finca Las Costas. El animal es un ejemplar juvenil de entre un año y dos de edad, que fue derivado a la Estación de Fauna Autóctona, donde se encuentra en observación y bajo control sanitario para evaluar su condición. En caso de comprobar que su estado de salud es bueno, será devuelto a su hábitat natural.

Fuente: Secretaría de Prensa y Comunicación