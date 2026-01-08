Pautas para prevenir el dengue durante el período de lluvias

La cartera sanitaria recuerda la importancia de reforzar las medidas de prevención, dado que durante el período de lluvias aumenta la posibilidad de que se generen criaderos de mosquitos en las viviendas y espacios aledaños.

El Aedes aegypti, para reproducirse, necesita lugares que acumulen agua, tanto dentro como fuera de la casa, en el patio, balcón o jardín.

Cualquier recipiente con una mínima cantidad de agua, inclusive la tapita de una botella, puede ser un criadero.

Por ello, las medidas preventivas deben reforzarse. Cada vecino, en su domicilio, tiene un rol fundamental, al limpiar todo lugar o recipiente que acumule agua y a desechar objetos que no utilicen y que puedan servir para que el mosquito deposite sus huevos y se reproduzca.

Para prevenir la proliferación de mosquitos, es necesario:

Tapar tanques y depósitos de agua.

Colocar boca abajo los recipientes que puedan acumular agua.

Cambiar y limpiar todos los días el agua de los floreros y bebederos de animales.

Poner arena en los portamacetas para que absorba el agua.

Vaciar y limpiar los colectores de desagües de aire acondicionado o lluvia.

Limpiar canaletas y rejillas.

Colocar telas mosquiteras en las tuberías de ventilación de los pozos ciegos.

Para evitar la picadura de mosquitos se tiene que usar mangas y pantalones largos; aplicar repelente respetando las indicaciones del envase; proteger cunas y coches con tul; usar espirales o tabletas repelentes en cada habitación de la casa; y colocar mosquiteros en las ventanas.

Es importante utilizar preservativo en todas las relaciones sexuales dado que el zika también se transmite por esa vía.

Situación epidemiológica

No se confirmaron casos de dengue desde el inicio de la Vigilancia Epidemiológica de Síndrome Febril Agudo Inespecífico 2025-2026.

Actualmente hay 292 sospechosos con síntomas compatibles notificados, de los cuales 267 se descartaron mediante pruebas de laboratorio y 23 están en estudio.

Del total de sospechosos, el 81,2% de los pacientes tiene residencia en cuatro departamentos. San Martín reúne al 24% con 70 notificaciones, Orán al 23,6% con 69, Capital al 23,3% con 68, y Anta al 10,3% con 30.

Tampoco se han notificado casos positivos de chikungunya, zika ni fiebre amarilla en la provincia.

A la fecha se registran cuatro sospechosos para chikungunya y se han descartado por laboratorio cuatro casos para chikungunya y cuatro para zika.

El director general de Coordinación Epidemiológica, Francisco García, explicó que, “en el caso de los pacientes sospechosos, se realiza un bloqueo focal en su domicilio y zonas aledañas que consiste en un trabajo mancomunado entre efectores municipales y agentes sanitarios de cada área operativa”.



Fuente: Secretaría de Prensa y Comunicación