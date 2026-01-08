Más seguridad: Se colocaron 64 nuevas Leds en la ciclovía oeste

En el marco del plan de alumbrado público, la Municipalidad ejecutó una serie de obras en la ciclovía oeste con el fin de brindar mayor seguridad a los vecinos. Los trabajos fueron supervisados por el intendente Emiliano Durand.

Martín Miranda, secretario de Ambiente y Servicios Públicos, detalló que: «en total se instalaron 62 columnas metálicas y 64 luces Led de 105 W para poder cubrir una mayor área en el horario nocturno para que la gente pueda hacer uso de la ciclovía luego de las 19 hs».

Se trata de la ciclovía ubicada en circunvalación oeste, tramo que se conecta con las ciclovías de la avenida Perón y de la ruta 28 camino a San Lorenzo», remarcó el funcionario.

Próximamente se trabajará en la zona sudeste para ir completando el anillo de ciclovías de la ciudad para que de un modo seguro los vecinos puedan realizar actividades recreativas y deportivas.