Este sábado habrá Feria de Emprendedores Temática de Plaza España

La Municipalidad de Salta informa que la XXX edición de “Luna Llena de Mancias, Oráculos y Feria Holística”, la primera feria temática del año, fue reprogramada para el sábado 10 de enero, de 14 a 23 horas, en plaza España, luego de haber sido suspendida por razones climáticas.

El encuentro reunirá a emprendedores, artesanos y feriantes vinculados al universo holístico y espiritual, con una variada propuesta que incluye artesanías, cosmética natural, sahumerios, velas, oráculos y elementos de medicina natural, entre otros productos.

Durante la jornada se desarrollarán actividades gratuitas abiertas al público. A partir de las 19 horas, se llevará adelante una limpieza energética ancestral, a cargo del facilitador Matías Rodríguez, orientada a promover el bienestar, la reflexión y la conexión en un espacio al aire libre.

Además, la feria contará con foodtrucks y patio de comidas, ofreciendo una propuesta integral para disfrutar en familia o con amigos.

Cabe destacar que la feria fue declarada de Interés Municipal mediante la Resolución N° 607 del Concejo Deliberante y se consolida como la única feria temática holística de la ciudad.