Alerta amarilla por tormentas para gran parte del territorio provincial

El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla por tormentas que abarca amplios sectores de la provincia. Según el organismo, el fenómeno comenzará a sentirse desde las 18 y se extenderá hasta la medianoche en distintas regiones de los Valles Calchaquíes y la Prepuna, mientras que en el Valle de Lerma y áreas cercanas se mantendrá vigente hasta las 06 del viernes.

Para el período de 18 a 00 están comprendidos los Valles de Cachi, Cafayate, Chicoana, La Caldera, La Poma, Molinos, Rosario de Lerma y San Carlos, además de la Pre Puna de Iruya, Orán y Santa Victoria.

En tanto, la vigencia entre 18 y 06 del viernes rige para Capital, Cerrillos, Guachipas, La Viña, las zonas bajas de Chicoana, La Caldera y Rosario de Lerma, así como la zona montañosa de Cafayate.

El área será afectada por tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las precipitaciones podrán presentarse con granizo, intensa actividad eléctrica, abundante caída de agua en cortos períodos y ráfagas que podrían alcanzar los 80 km/h. Se espera un acumulado de 20 a 50 milímetros, con la posibilidad de superar estos valores de manera puntual.

Asimismo, el informe advierte que en los sectores de alta cordillera las precipitaciones podrían darse en forma de granizo y/o nieve, lo que podría complicar la circulación y las actividades en zonas elevadas.



Fuente: Secretaria de Prensa y Comunicación