Ya hay fecha confirmada para el inicio de los corsos

Las agrupaciones carnestolendas confirmaron que los corsos 2026 arrancarán el viernes 16 de enero en la calle Fernández Molina.

La decisión se tomó de común acuerdo entre las comparsas y asociaciones organizadoras, debido a un retraso en la entrega de indumentaria proveniente de Bolivia, especialmente la correspondiente a los caporales.

El inicio de los corsos será, como es tradicional, en la calle Fernándes Molina, uno de los epicentros históricos del carnaval salteño.