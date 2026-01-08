Ya hay fecha confirmada para el inicio de los corsos

La Municipalidad continúa con las obras de mejoras del alumbrado público en zonas de actividades recreativas y deportivas con la instalación de nuevas luminarias. Los trabajos fueron supervisados por el intendente Emiliano Durand.
Las agrupaciones carnestolendas confirmaron que los corsos 2026 arrancarán el viernes 16 de enero en la calle Fernández Molina.
La decisión se tomó de común acuerdo entre las comparsas y asociaciones organizadoras, debido a un retraso en la entrega de indumentaria proveniente de Bolivia, especialmente la correspondiente a los caporales.
El inicio de los corsos será, como es tradicional, en la calle Fernándes Molina, uno de los epicentros históricos del carnaval salteño.
El niño había sido derivado de urgencia desde Cafayate y fue sometido a más de 75 intervenciones quirúrgicas durante su tratamiento.