El Banco Central consiguió u$s3.000 millones para las reservas

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) concertó un acuerdo con seis bancos internacionales con el que obtiene u$s3.000 millones para las reservas tras una operación de pase pasivo (REPO) utilizando parte de su tenencia de títulos BONARES 2035 y 2038.

Según anunció la entidad, la transacción se realizó a un plazo de 372 días. “El BCRA abonará una tasa de interés equivalente a la SOFR en dólares estadounidenses más un spread promedio de 400 puntos básicos, lo que resulta equivalente a una tasa del 7,4% anual”, agregó.

El BCRA recibió ofertas por u$s4.400 millones, superando en aproximadamente 50% el monto licitado.

“El fuerte interés demostrado por los principales bancos internacionales afianza el proceso de normalización en el acceso a los mercados de crédito, en sintonía con la caída del riesgo país que acompaña el ordenamiento macroeconómico consistente y sostenible”, sostuvo el Central.

Por último, la entidad destacó que “esta nueva operación de REPO ratifica la capacidad del BCRA para acceder a instrumentos de financiamiento en condiciones de mercado y gestionar de manera eficiente su liquidez en moneda extranjera, reforzando la solidez de su balance y la posición de reservas internacionales del país”.

El 9 de enero vencerán poco más de u$s4.200 millones con bonistas privados, lo cual incrementaría la presión sobre la moneda norteamericana, por lo que el Gobierno intentaba asegurar que esos pagos se harán sin problemas.

Mientras, el piso y el techo de las bandas cambiarias comenzarán a actualizarse de manera automática en función del costo de vida de hace dos meses, es decir, el 2,5% de noviembre.

El Banco Central prevé además acelerar la compra de divisas, una variable considerada clave por el Fondo Monetario Internacional (FMI). El objetivo es avanzar en un programa de acumulación de reservas. La jugada oficial admite las dificultades que tiene el programa económico para acumular divisas, un sostén clave para una economía como la argentina.

En enero el piso de la banda cambiaria descenderá gradualmente desde $915 a $894 hacia fin de mes, mientras el techo se moverá en sentido inverso, desde $1.529 hasta niveles cercanos a los $1.563.

Analistas consideran que el ingreso de dólares será central para que se sostenga el nuevo esquema. Una de las claves es que no se acelere la inflación. Para ello, el Banco Central mantendrá un esquema de tasas que tornen interesante las inversiones en pesos, al menos mientras la inflación se mantenga por encima de la internacional.



