El Gobierno hizo cambios en la Aduana de Ezeiza y designó una nueva conducción del área

Tras los recientes cambios en la conducción de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), el organismo decidió la renovación total de la cúpula de la Aduana de Ezeiza. La medida implicó la designación de una serie de funcionarios que responden a Andrés Vázquez, quien desde el 15 de diciembre pasado reemplazó a Juan Pazo al frente de ARCA tras su paso por la Dirección General Impositiva (DGI).

Mediante una disposición formalizada el 6 de enero, ARCA designó como nuevo jefe del Departamento Operacional Aduanero a Gustavo Mariezcurrena. El funcionario, alineado con Vázquez, tendrá a su cargo la gestión aduanera de la principal estación aeroportuaria del país.

Asimismo, la resolución de ARCA también formalizó la designación de otros funcionarios con funciones cruciales en la supervisión aduanera en Ezeiza. Martín Currao fue nombrado jefe de Control y Fiscalización Operativa. Quien ocupaba ese cargo hasta ahora era Nicolás Vélis, quien fue promovido y secundará en el Departamento Operacional Aduanero de Ezeiza a Mariezcurrena.

Otras modificaciones fueron la designación de Alejandra Rodríguez a cargo del área de Control de Pista, en la que reemplazará a Gabriel Massimino, y de Martín Arias como nuevo encargado de Control de Equipaje, quien sustituirá a Oscar Atilio Conti.

Mediante la misma medida, quedaron relegados a otras tareas los funcionarios Salvador Rosselli, hasta ahora a cargo de la Jefatura de Fiscalización y Operativa Aduanera, y Rita Carolina Beker, quien “ha prestado su expresa conformidad para cumplir funciones de menor jerarquía” según se mencionó en los fundamentos de la disposición de ARCA.