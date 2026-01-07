Desde hoy se puede acceder al Pago Anual de Tributos Municipales 2026

Desde hoy la Municipalidad de Salta pone en vigencia el Pago Anual de Tributos Municipales 2026. El programa de incentivo al pago por adelantado de los impuestos tiene dos modalidades: anual y semestral.

Si el pago de los tributos es ANUAL el contribuyente obtendrá la bonificación de dos meses, es decir que no pagará noviembre y diciembre. En caso de que opte por el pago SEMESTRAL, el beneficio consiste en un 50% de descuento sobre el mes de junio. Para ambos casos aplica el pago en cuotas sin interés.

Medios de Pago

Se puede abonar con Click de Pago de Banco Macro en 1, 3 y 6 cuotas sin interés. Las operaciones en una, tres y seis cuotas, son solamente a través de la página de Rentas municipal. También a través de click de pago se puede abonar en 9 y 12 cuotas, pero esa operación tendrá intereses de financiación.

Por otro lado, con tarjeta de crédito del Banco Hipotecario está la opción de pagar en 1 y 6 cuotas sin interés, solamente de forma presencial.

El anual y el semestral también se pueden abonar en efectivo y otras tarjetas de crédito. En este último caso, los contribuyentes deben tener en cuenta que habrá intereses de financiación, según la entidad crediticia con la que operen. Los adheridos al débito automático también pueden acceder a las bonificaciones o descuento del pago por adelantado.

Para adherirse hay tiempo hasta el miércoles 25 de febrero.

Dónde abonar

Online: La cancelación de los tributos con Click de Pago y otras tarjetas de crédito puede hacer a través de la web de Rentas Municipal https://rentas.dgrmsalta.gov.ar/

Oficinas municipales: los pagos presenciales se pueden realizar en las cajas del Centro Cívico Municipal; Delegación San Luis, CIC de Unión y Rentas Municipal (25 de mayo 846).

El Pago Anual y Semestral 2026 aplica a estos tributos:

Impuesto Inmobiliario;

Tasa General de Inmuebles;

Impuesto Automotor;

Tasa de Protección Ambiental;

Tasa de Protección de Personas y Bienes;

Tasa sobre Publicidad y Propaganda;

Tasa al Emplazamiento de Antenas; y la

Tasa de Verificación de Antenas.

IMPORTANTE: Pagos a través de EDESA

Los contribuyentes que abonan la TGI, Impuesto Inmobiliario y Tasa de Protección de Personas y Bienes a través de EDESA y quieran adherirse al anual o semestral, deben pagar normalmente con la boleta de la luz los meses de enero y febrero 2026.

El sistema tributario municipal ya tiene liquidado los beneficios del pago por adelantado. En caso de optar por el anual, desde la página de Rentas Municipal abonará ocho meses: marzo a octubre. En caso del pago semestral ya está liquidado con el 50% de descuento de junio.

El Pago Anual de Tributos Municipales es una buena oportunidad para cancelar impuestos, sin la inflación que se pueda dar a lo largo del año. Contribuye a evitar deudas futuras y ahorrar tiempo en trámites. Es importante aclarar que los beneficios del anual y semestral aplican sólo a los vencimientos de este 2026.