Olavarría: se incendió un geriátrico y murieron dos mujeres

El fuego se desató ayer por la noche en el establecimiento ubicado en la calle 25 de mayo y 110, en el barrio Isaura. De acuerdo a lo consignado por los medios locales, el primer llamado de ayuda se recibió a las 21:36. Cuando llegó la primera dotación de bomberos al lugar, el foco ígneo ya estaba total en el primer piso del inmueble.

Para evacuar a los residentes se utilizaron escaleras y tablas y se acercó al lugar una veintena de ambulancias públicas y privadas. Ocho dotaciones de bomberos trabajaron durante el siniestro. De acuerdo a las primeras versiones de quienes vivían y trabajaban en el geriátrico, las llamas habrían comenzado en una de las habitaciones de la planta baja.

El subsecretario de Salud de Olavarría, Fernando Alí, informó a los medios locales que los pacientes fueron categorizados y derivados a distintos centros asistenciales de acuerdo a la coordinación que se hizo desde la Dirección de Emergencias del Hospital Municipal “Doctor Héctor Cura”.

Los funcionarios locales detallaron que fueron 42 los pacientes que recibieron diversas atenciones y cuidados, tanto en el centro asistencial local como en dos clínicas privadas, por, en su mayoría, haber inhalado monóxido de carbono. De las personas que actualmente permanecen internadas, seis son bomberos voluntarios.

Con el correr de las horas, el último parte detallado por el medio Infoeme indicaba que 20 personas permanecían internadas en el Hospital Municipal “Doctor Héctor Cura”, cuatro de ellas en el sector de Cuidados Intensivos. En tanto, siete pacientes se encontraban internados en María Auxiliadora, una en cuidados intensivos y ocho en Cemeda.

Por otro lado, en las últimas horas se conoció la identidad de las dos mujeres que murieron durante el incendio. Se trata de Estela María Tacchella de 82 años y Delia García de 96 años, agregó el medio local Infoeme.