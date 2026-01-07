Detenido por el fallecimiento de un hombre en Villa Juanita

La victima habría sufrido lesiones con arma blanca. Por el hecho se puso a disposición de la Justicia a un hombre de 27 años. Interviene la Fiscalía de Graves Atentados contra las Personas.

La Policía de Salta detuvo esta mañana a un hombre de 27 años por el fallecimiento de un hombre mayor de edad en Villa Juanita.

Por circunstancias que están en materia de investigación, la víctima habría sufrido lesiones con arma blanca.

Interviene la Fiscalía de Graves Atentados contra las Personas.