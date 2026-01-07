Un grave incendio sorprendió en la noche de este lunes a los residentes de un geriátrico de la ciudad bonaerense de Olavarría. El trágico episodio dejó como saldo dos mujeres fallecidas, de 82 y 96 años, y 42 heridos con distinto grado de afectación, cuatro de ellas internadas en cuidados intensivos.
Detenido por el fallecimiento de un hombre en Villa Juanita
La victima habría sufrido lesiones con arma blanca. Por el hecho se puso a disposición de la Justicia a un hombre de 27 años. Interviene la Fiscalía de Graves Atentados contra las Personas.PolicialesAyerPrensa
La Policía de Salta detuvo esta mañana a un hombre de 27 años por el fallecimiento de un hombre mayor de edad en Villa Juanita.
Por circunstancias que están en materia de investigación, la víctima habría sufrido lesiones con arma blanca.
Interviene la Fiscalía de Graves Atentados contra las Personas.
Dos personas fueron puestas a disposición de la Justicia. El hecho se registró a la medianoche. Trabajaron recursos operativos e investigativos del Distrito de Prevención 9 de Las Lajitas. Interviene la Fiscalía Penal 2.