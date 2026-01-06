Hallaron a un hombre sin vida cerca de las vías del tren en Pizarro

Dos personas fueron puestas a disposición de la Justicia. El hecho se registró a la medianoche. Trabajaron recursos operativos e investigativos del Distrito de Prevención 9 de Las Lajitas. Interviene la Fiscalía Penal 2.

La Policía de Salta puso a disposición de la Justicia a dos hombres mayores de edad en el marco de una investigación por el fallecimiento de una persona de 25 años en la localidad de General Pizarro. Trabajaron recursos operativos e investigativos del Distrito de Prevención 9 de Las Lajitas.

El hecho se registró a la medianoche. Se investigan las circunstancias del deceso ocurrido en el predio del ferrocarril.

Se dio intervención a la Fiscalía Penal 2.

