La victima habría sufrido lesiones con arma blanca. Por el hecho se puso a disposición de la Justicia a un hombre de 27 años. Interviene la Fiscalía de Graves Atentados contra las Personas.
Hallaron a un hombre sin vida cerca de las vías del tren en Pizarro
Dos personas fueron puestas a disposición de la Justicia. El hecho se registró a la medianoche. Trabajaron recursos operativos e investigativos del Distrito de Prevención 9 de Las Lajitas. Interviene la Fiscalía Penal 2.
La Policía de Salta puso a disposición de la Justicia a dos hombres mayores de edad en el marco de una investigación por el fallecimiento de una persona de 25 años en la localidad de General Pizarro. Trabajaron recursos operativos e investigativos del Distrito de Prevención 9 de Las Lajitas.
El hecho se registró a la medianoche. Se investigan las circunstancias del deceso ocurrido en el predio del ferrocarril.
Se dio intervención a la Fiscalía Penal 2.
Un grave incendio sorprendió en la noche de este lunes a los residentes de un geriátrico de la ciudad bonaerense de Olavarría. El trágico episodio dejó como saldo dos mujeres fallecidas, de 82 y 96 años, y 42 heridos con distinto grado de afectación, cuatro de ellas internadas en cuidados intensivos.