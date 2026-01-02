Los hospitales San Bernardo y Materno Infantil brindaron casi 600 atenciones durante los festejos

El sistema de salud público provincial informa el detalle de las actuaciones realizadas durante las celebraciones de Año Nuevo, destacando la labor de los equipos de guardia y emergencias del Hospital San Bernardo (HSB) y el Hospital Público Materno Infantil (HPMI).

Hospital San Bernardo: Accidentología y quemados

En el Hospital San Bernardo, referente en la atención de adultos y traumas, se registraron un total de 229 ingresos por guardia en el periodo comprendido entre las 08:00 horas del 31 de diciembre y las 11:00 horas del 1 de enero.

Del total de pacientes asistidos, 62 requirieron hospitalización.

Entre las causas de ingreso más relevantes se detallan:

Siniestros viales: Se asistieron 18 casos relacionados con accidentes de motocicleta.

Quemaduras: Ingresaron 3 pacientes con quemaduras, de los cuales solo 1 fue por uso de pirotecnia. Los otros dos casos correspondieron a accidentes domésticos (uno con la puerta del horno y otro con agua caliente).

Hospital Público Materno Infantil: Emergencias pediátricas y maternidad

Por su parte, el Hospital Público Materno Infantil concretó 352 asistencias sumando ambas emergencias (pediátrica y gineco-obstétrica) entre el 31 de diciembre y el mediodía del 1 de enero.

Emergencia Pediátrica

El sector pediátrico recibió a 231 pacientes. Se destacan las siguientes intervenciones:

Picaduras de alacrán: Ingresaron 4 menores (de entre 2 y 12 años). Afortunadamente, todos fueron dados de alta tras el periodo de observación y evaluación profesional.

Quemaduras: Se registraron 2 ingresos. Un niño de 5 años con quemadura conjuntival y un adolescente de 13 años con quemadura en una mano. Ambos pacientes fueron dados de alta y continuarán con seguimiento ambulatorio.

Maternidad y Nacimientos

El Centro Obstétrico reportó un total de 16 nacimientos durante el feriado (9 partos vaginales y 7 cesáreas).

31 de diciembre: 12 nacimientos (3 niñas y 9 niños).

1 de enero: 4 nacimientos (2 niñas y 2 niños).

Asimismo, las emergencias gineco-obstétricas mantuvieron un promedio de 127 asistencias diarias, cubriendo las especialidades de ginecología, obstetricia, odontología y clínica médica.

Operativo sanitario

El despliegue sanitario durante el fin de semana festivo implicó la movilización y el compromiso de más de 600 agentes de salud. Este equipo multidisciplinario incluyó a personal médico y de enfermería, técnicos, administrativos, personal de laboratorio, diagnóstico por imágenes, limpieza, quirófanos y seguridad, garantizando la atención continua de la comunidad.

El Ministerio de Salud Pública informa que mañana se dará el reporte final de las atenciones en el resto de los hospitales de Capital.



Fuente: Secretaría de Prensa y Comunicación