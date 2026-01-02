Hoy se hará desinfección general en el centro de salud de barrio Santa Cecilia

Hoy se hará desinfección general en el centro de salud Nº 52, de barrio Santa Cecilia, ubicado en Felipe Varela 494. Por tal motivo, la atención al público se suspenderá entre las 18 y las 19 horas de ese día.

Periódicamente, los establecimientos de atención de la salud son objeto de fumigación y desinfección, a fin de asegurar las condiciones de higiene y salubridad, tanto para las personas que concurren a consulta como para los trabajadores.

En ese intervalo, quienes requieran atención sanitaria podrán concurrir al centro de salud cabecera del nodo, en barrio Solidaridad o también en villa Lavalle.

La asistencia se retomará con normalidad el lunes 5, de 7 a 19 horas.



